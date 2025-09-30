Сборная судей Башкирии по футзалу заняла третье место среди команд ПФО

Сборная Башкирии заняла третье место в турнире по футзалу среди команд судов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии. Соревнования проходили в Йошкар-Оле.

Победителем первенства стала сборная Нижегородской области, второе место заняли судьи Татарстана.

В матче за третье место башкирские судьи победили коллег из Саратовской области — игра закончилась в серии пенальти со счетом 5:4.

Кроме командной «бронзы», игроки получили индивидуальные награды — судья Гафурийского межрайонного суда Эмиль Биглов стал лучшим бомбардиром, судья Верховного суда Башкирии Виктор Иванов удостоен приза зрительских симпатий.

Идэль Гумеров