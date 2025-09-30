США дали гарантии Катару, что атаки Израиля не повторятся

Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансар заявил, что после недавнего израильского удара по Дохе получил гарантии от США, что подобное больше не повторится. При этом, по его словам, катарские власти оставляют за собой право на «законные ответные действия».

«Гарантии безопасности и обязательства, которые были предложены во время вчерашнего телефонного разговора президентом Трампом и премьер-министром Израиля (Биньямином Нетаньяху.— ‘’Ъ’’), были очень четкими и основывались на гарантии президента США, что Катар никогда не подвергнется нападению»,— заявил на пресс-конференции Маджид бен Мухаммед аль-Ансар (цитата по AFP).

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Катарские власти осудили действия Израиля. Израильский Channel 12 со ссылкой на источник накануне сообщил, что Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бин Абдель Рахман Аль Тани.

Лусине Баласян