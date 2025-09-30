В Ярославле Московский проспект отремонтируют от Фрунзе до Гагарина

В Ярославле продолжится ремонт Московского проспекта. 30 сентября объявили тендер на поиск подрядчика. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 321 млн рублей. Работы затронут также улицы Будкина, Вторая Ляпинская и Пятый Луговой переулок. Контракт рассчитан на два года, работы планируют завершить в 2026 году. Заявки принимают до 9 октября, победителя объявят 14 октября.

Главное внимание уделят Московскому проспекту. Планируется отремонтировать участок от перекрестка с проспектом Фрунзе до улицы Гагарина. Работы начнутся в двадцатых числах октября и продолжатся до конца ноября. В 2026 году ремонт возобновят 1 апреля и завершат 31 июля.

В проекте контракта указано, что работы будут выполняться круглосуточно в соответствии с графиком.

Антон Голицын