«Кредитовать активно, работать эффективно»

25 сентября на круглых столах XXII Международного банковского форума в Сочи банк «Центр-инвест» представил опыт банка в финансировании субъектов МСП и реализации принципов социально ответственного банкинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк «Центр-инвест» Фото: Банк «Центр-инвест»

В дискуссии о развитии малого и среднего бизнеса принял участие заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест» к. э. н. Сергей Смирнов. На примере банка «Центр-инвест» он продемонстрировал, что региональные банки играют важную роль в кредитовании МСБ — делают это успешнее, занимают более весомые доли в кредитовании МСП и ИП, сохраняют качественный кредитный портфель и обычно имеют хорошую филиальную сеть в регионах.

Активная позиция региональных банков создает весомую конкуренцию федеральным игрокам и, например, в Ростовской области позволяет местным банкам выдавать предприятиям МСП каждый десятый рубль, а ИП — каждый четвертый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк «Центр-инвест» Фото: Банк «Центр-инвест»

«Кредитовать активно — не значит выдавать некачественно. И здесь Ростовская область снова в топ-5, но уже по качеству кредитного портфеля, выданного местными банками.

В первую очередь за счет знания местного рынка, близости к клиенту и лучшей оценки рисков», — подчеркнул Сергей Смирнов.

Согласно последним данным Банка России и АО «Корпорация МСП», доля просрочки по портфелю МСП в России составляет 5,0%, в портфеле ИП — 10,9%. В кредитном портфеле банка «Центр-инвест» доля просрочки в кредитах МСП составляет 0,95%, в кредитах ИП — 0,55%.

При этом, согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА», банк занимает 5-е место в стране по объему выданных кредитов в 2024 году и входит в топ-3 рейтинга кредитных организаций с максимальным приростом портфеля кредитов ИП за 2025 год согласно исследованию сервиса Brobank.ru.

Высокое качество кредитного портфеля в банке «Центр-инвест» — результат работы на основании модели устойчивого банкинга. Круглый стол «Социально ответственный банкинг» провел заместитель председателя правления банка «Центр-инвест» Александр Долганов. Банк «Центр-инвест» не участвует в гонках процентных ставок, переманивании клиентов и получении доходов на трудностях клиентов, повышает не ставки, а качество кредитов.

Социально ответственная политика — это не благотворительность, а smart-стратегия построения будущего. Клиенты банка «Центр-инвест» в первом полугодии 2025 г. увеличили платежи в бюджет относительно того же периода 2024 г. почти во всех регионах присутствия: в Ростовской области — на 11,2% (по данным региональных властей, платежи в целом по региону упали на 0,2%), в Волгоградской — на 13,6% (по региону — минус 5,2%), в Нижегородской области — на 33,1% (плюс 24,9%).

Следование модели социально устойчивого банкинга позволяет выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентами и гарантировать запланированную динамику прибыли за счет своевременного и полного возврата ссуд и уплаты процентов. Это win-win-стратегия: выигрывают и клиент, и банк.

ПАО КБ «Центр-инвест»