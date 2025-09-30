Глава СКР вновь потребовал доклад о нелегальном приюте для собак в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о нелегальном приюте для собак в Челябинске. Это решение принято после обращения местного жителя, который пожаловался на нападения безнадзорных животных, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, челябинец рассказал, что его соседка на своем земельном участке организовала незаконный приют для бродячих собак, но не ухаживает за ними в должной мере. Из-за этого животные периодически сбегают на территорию дома заявителя и нападают на членов его семьи. СКР отмечает, что ранее суд уже обязал владелицу приюта навести на участке порядок, однако она так и не исполнила это требование.

Первый доклад по ситуации Александр Бастрыкин потребовал в мае этого года. По новому обращению в управлении СКР Челябинской области организовали проверку. О ее результатах отчитается исполняющий обязанности главы регионального отделения ведомства Константин Правосудов.

Ольга Воробьева