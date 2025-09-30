Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Самарской области взяли на контроль расследование травли местного школьника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил заместителю председателя правительства региона Виталию Шабалатову взять на контроль разбирательство в связи с буллингом в школе№2 в поселке Усть-Кинельский. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 30 сентября.

Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

Также по поручению главы региона к ситуации подключатся чиновники министерства образования Самарской области. Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время по итогам доследственной проверки по поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В понедельник в медиа появилась информация о том, что учащийся школы в поселке Усть-Кинельский много лет подвергается травле со стороны семиклассников, а руководство учреждения и ответственные ведомства бездействуют. Прокуратура и следствие начали проверку.

Георгий Портнов