Казанскую предпринимательницу обвинили в уходе от налогов и махинациях на 686 млн

В Казани директор и учредитель ООО «СК „Атриум“» обвиняется в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей на общую сумму более 686 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

ООО «СК „Атриум“» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания признана банкротом, принято решение о ее ликвидации.

По версии следствия, в период с января 2019 по март 2022 года 52-летняя жительница Казани уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 101 млн руб., указав в декларациях заведомо ложные сведения о финансовых операциях с 20 организациями. Кроме того, с февраля 2019 по ноябрь 2021 года она использовала поддельные платежные документы для перевода более 585 млн руб. в адрес 16 организаций.

Предпринимательница обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Анна Кайдалова