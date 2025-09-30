Мировой объем сделок по слиянию и поглощению в третьем квартале достиг $1 трлн

По сведениям Financial Times, ссылающейся на данные London Stock Exchange Group (LSEG), в третьем квартале общий объем сделок M&A (mergers and acquisitions, M&A) во всем мире составил $1 трлн.

С начала года данный показатель значительно вырос благодаря ряду крупных сделок, таких как объявленная вчера покупка Electronic Arts за $55 млрд. Эксперты также упоминают слияние железнодорожных операторов Union Pacific и Norfolk Southern на $85 млрд и объединение британской горнодобывающей компании Anglo American с канадским конкурентом Teck за $50 млрд.

В общей сложности за первые три квартала было заключено 47 сделок на сумму более $10 млрд, что является самым высоким показателем с начала ведения подсчетов LSEG.

В целом же в нынешнем году объем сделок слияний и поглощений во всем мире достиг почти $3,1 трлн, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и позволяет экспертам предположить, что этот год станет лучшим с 2021 года.

Евгений Хвостик