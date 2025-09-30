«Против команды Хаби Алонсо будет очень сложно»

Центральной во втором туре общего этапа ЛЧ станет встреча «Кайрата» и «Реала». Всего же в его рамках пройдет 18 игр. В частности, «Бенфика» встретится с «Челси», а ПСЖ — с «Барселоной». Есть ли варианты, при которых «Реал» не сможет обыграть «Кайрат»? И каковы шансы других команд выйти в 1/8 финала? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

— Мне кажется, у «Кайрата» нет шансов победить. Понятно, что в отдельно взятом футбольном матче, особенно в домашнем, может произойти все что угодно. Мы помним, как тот же «Реал» проигрывал и ЦСКА, и молдавскому «Шерифу», но сейчас совсем другая история. Команда Хаби Алонсо в прошлом туре La Liga «сгорела» «Атлетико» 2:5 и сейчас просто обязана доказывать болельщикам, что это случайность. Коэффициент на победу «Кайрата» — 30, и есть пари в «Лиге Ставок» на такой исход в 5 тыс. руб. Если ставка зайдет, клиент получит 150 тыс. руб. Стоит ли делать такую же ставку?

— Нет, лучше оставить этого человека в гордом одиночестве и быть пессимистично настроенным в отношении казахстанской команды. Я люблю, когда вспоминают прошлые истории Лиги чемпионов, условную победу «Ростова» над «Баварией» или победу «Рубина» над «Барселоной», сравнивая условный «Рубин» или «Ростов» с «Кайратом». Но, извините, какой-нибудь Алехандро Домингес, Гёкдениз Карадениз есть сейчас в составе этого «Кайрата»? Или Кристиан Нобоа с Сердаром Азмуном? Нет. Единственный шанс у «Кайрата» был бы, если бы в минувшие выходные «Реал» спокойно вынес мадридский «Атлетико». И многие думали, учитывая форму команды Диего Симеоне, что так и случится. Но в итоге все произошло совсем наоборот: 2:5 «Реал» влетел в мадридском дерби и сейчас едет, конечно, в Казахстан рвать и метать.

И что еще сильнее меня расстраивает, я общаюсь с казахстанскими болельщиками, не только «Кайрата», и все собираются идти на футбол не столько болеть за «Кайрат», сколько посмотреть на «Реал». Когда мы говорим, что будут полные трибуны в Алматы, что придут болельщики смотреть великолепный футбол, в первую очередь они, к сожалению, придут смотреть на мадридский «Реал». И я это так сильно не люблю, и, к сожалению, это не поможет «Кайрату». Резюмируя, думаю, сегодня все-таки будет крупная победа «Реала», потому что команде Хаби Алонсо она нужна, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. И нужно понимать, что выйдет основа: будет и Килиан Мбаппе, и Винисиус Жуниор. Да, там есть травмы, но состав, который есть у «Реала», конечно, на несколько голов выше, чем у «Кайрата».

— Берем в «Лиге Ставок» «тотал больше 4,5» — ставку на то, что будет забито пять мячей или больше? Она идет с коэффициентом 2,55. Еще есть вариант, что «Реал» выиграет с перевесом в три мяча с коэффициентом 1,72.

— На самом деле, тут я мечусь между двумя вариантами. С одной стороны, хочется, чтобы великолепная связка защитников Сорокин-Мартынович, которые в «Рубине» играли и которых прекрасно знают российские болельщики, в идеале вообще не пропустили от этого «Реала». Но, конечно, против Мбаппе, против той команды, которая есть у Хаби Алонсо, будет очень сложно. И здесь ставка на «тотал больше 4,5» — это тот вариант, который может зайти. Но надеюсь, не сбудется. Это тот случай, когда я хочу, чтобы моя ставка не сыграла.

— Есть еще один матч сегодня сумасшедший: «Челси»—«Бенфика». Великий и ужасный Жозе Моуринью против Лондона, где он кучу трофеев брал. Смотрю коэффициенты, разброс сумасшедший: 1,68 на победу «Челси», 5,4 — на победу «Бенфики». Лично меня так и подмывает поставить на ничью за 4,2. А вас?

— Шикарный вариант. И мне кажется, даже как-то обидно должно быть Жозе Моуринью, если он на эти котировки посмотрит. Человек приезжает, давайте назовем это родным стадионом, на «Стэмфорд Бридж». Вчера буквально смотрел пресс-конференцию и Энцо Марески, и Жозе Моуринью. И так забавно было, как Мареска сидел на этой самой пресс-конференции, и на его фоне фотографии Моуринью с трофеями в «Челси». Прекрасно, превосходно. И когда мы говорим, что Моуринью уже не тот, Моуринью выдохся — да ничего подобного. Да, у него, может быть, не получилось в «Фенербахче». Но как с таким «Галатасараем» в Турции можно бороться, когда команда тратит €75 млн на Виктора Осимхена? С «Бенфикой» в Лиге чемпионов в квалификации просто трагедия — красная карточка Талиске, но со всеми такое бывает. На самом деле, Мауринью шикарный тренер, один из лучших в мире. И на сегодня «Бенфика» — отличная команда. Вполне возможно, что сегодня португальцы увезут очки со «Стэмфорд Бридж», тем более что Коула Палмера у «Челси» не будет, там очень много травм, и в целом не в лучшей форме сейчас «Челси» находится.

— Не могу не спросить про «Барселону» и ПСЖ, где «Барселона» явный фаворит. За кого вы, Евгений?

— Я тут за красивый футбол. Я хотел, чтобы эти команды сыграли в финале Лиги чемпионов. Но, увы, завтра не будет на поле ни Усмана Дембеле, ни Рафиньи. Как бы это было красиво! Но они травмированы, поэтому я думаю, что «Барселона» действительно фаворит. Как шикарно Нуну Мендеш в Лиге наций сыграл против Ламина Ямаля. Вот если он сделает то же самое, что тогда на уровне сборных, то, вполне возможно, ПСЖ со всеми травмами даже сможет очки увезти, а может быть, даже победить.