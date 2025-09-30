Картаполов объяснил проведение крупнейшего с 2016 года осеннего призыва

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что увеличение численности призывников осенью этого года связано с тем, что в весеннюю кампанию было набрано меньше человек, чем планировалось. По словам господина Картаполова, проведение крупнейшего с 2016 года призыва не связано с боевыми действиями на Украине, а является «объективным процессом», плановым развитием вооруженных сил.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли»,— сказал господин Картаполов.

Он также пояснил, что увеличение числа призывников связано с формированием новых военных частей. «В том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить»,— сказал он.

В 2025 году осенний призыв проведут с 1 октября по 31 декабря. В его рамках планируется призвать 135 тыс. человек. До этого большее число призывников набирали только в 2016 году (152 тыс. человек).

При этом замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее сообщал, что план по весеннему призыву 2025 года был выполнен. Эта призывная кампания также стала самой крупной за 14 лет (в 2011 году призвали 218,7 тыс. человек).

Полина Мотызлевская