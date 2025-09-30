Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Банк ДОМ.РФ: на Урале растет популярность ИЖС с эскроу

К 2030 году доля строительства ИЖС по договорам подряда с эскроу в общем объеме строительства ИЖС достигнет 23,5% – это будет порядка 15 млн кв. м. Об этом рассказал на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Как отметил эксперт, ИЖС – большой рынок, который будет расти. Для этого есть все предпосылки: счета эскроу защищают средства граждан до окончания строительства и повышают доверие к отрасли, подрядчики могут пользоваться доступными кредитами для реализации проектов по договорам подряда, растет спрос со стороны покупателей – согласно опросам, 18,5 млн семей мечтают переехать в свой дом. По итогам 8 месяцев 2025 года сегмент ИЖС занимает 70% от объема ввода по стране.

Наибольшей популярностью пользуется кредитование строительства на участках с подрядом, то есть, когда гражданин покупает земельный участок и нанимает подрядчика для реализации проекта.

«Сегодня в портфеле Банка ДОМ.РФ в Уральском федеральном округе заключено 124 кредитных договора с подрядчиками на 4,2 млрд рублей. На эти средства будут построены частные дома площадью более 80 тыс. кв. м. «ИЖС-подряд» с эскроу – один из драйверов развития сегмента малоэтажного домостроения, так как позволяет подрдячикам привлекать средства на реализацию проектов по льготной ставке – всего 1% годовых благодаря субсидии ДОМ.РФ. Такие меры поддерживают рост проникновения механизма эскроу в ИЖС и создают фундамент для дальнейшего устойчивого развития», – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев

Банк ДОМ.РФ – лидер на рынке кредитования подрядчиков ИЖС с долей 62%. Сегодня с подрядными организациями по всей России заключено уже 965 кредитных договоров на 37 млрд рублей, что позволит построить дома общей площадью более 700 тыс. кв. метров

