Медведев не использует ИИ для написания постов в Telegram

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пользуется искусственным интеллектом (ИИ), но не для написания постов в Telegram-канале.

«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно,— отметил Дмитрий Медведев на "Дне ИИ" в Сколково (цитата по ТАСС).— Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал». По его словам, нейросеть пока на такое не способна.

Господин Медведев отметил, что при подготовке каких-либо материалов обращается к разным видам генеративного интеллекта и считает отечественные разработки довольно качественными. Иногда, признался политик, он получает от ИИ неожиданную информацию.

Дмитрий Медведев также выразил надежду, что ИИ не признает человечество «тупиковой ветвью». Пока, пояснил зампред Совбеза, мы еще можем контролировать ИИ, «но только пока».

Отдельно господин Медведев рассмотрел применение ИИ-технологий в российской оборонной промышленности. «Конечно, это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода. Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии»,— уточнил зампред Совбеза.