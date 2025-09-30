В Краснокутском районе планируется капремонт двух водозаборных скважин за 5 млн

Администрация Краснокутского района Саратовской области объявила аукцион на капремонт двух водозаборных скважин станции первого подъема Первомайского водозабора. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы с момента заключения контракта в течение 30 дней. Допускается досрочное проведение капремонта.

Подрядчик обязуется выполнить роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, сварку обсадных труб наружным диаметром до 219 мм, установить фильтры на колонне водоподъемных труб. В перечне работ также откачка воды, установка погружных насосов с электродвигателем, задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм.

Извещение о закупке размещено 30 сентября. Заявки принимаются до 8 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,99 млн руб.

Павел Фролов