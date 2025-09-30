Екатеринбуржцам покажут 33 картины на фестивале документального кино «Россия»

В Екатеринбурге с 1 по 6 октября пройдет XXXVI открытый международный фестиваль документального кино «Россия», сообщили в мэрии. В рамках фестиваля зрителям будут представлены 33 фильма, отобранные из более чем 500 заявок. Среди них работы о Юрии Назарове, Никите Михалкове, сельской школе, старинном производстве хрусталя и жизни на природе вдали от мегаполисов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В фестивале участвуют режиссеры из России и стран ближнего зарубежья, включая Кыргызстан, Армению, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. Уральские документалисты представят три фильма, один из которых «Мой папа астроном». Эта картина рассказывает о восстановлении телескопа «Синтез» и о том, как любовь к науке передается от отца к сыну.

«Главным героем документального кинематографа был, есть и будет человек. Именно его путь по жизни, его суть, его ценности и ориентиры интересны всегда и всем. И здесь, безусловно, российский документальный кинематограф на высоте»,— поделилась программный директор фестиваля «Россия» Инна Демежко.

В этом году впервые в истории фестиваля жюри полностью состоит из профессиональных кинокритиков и исследователей кино. По словам организаторов, это осознанная реакция на общее снижение качества документального кино. В состав жюри вошли профессор ВГИКа Алевтина Николаева-Чинарова, а также эксперты из Москвы и Екатеринбурга, такие как Николай Изволов, Андрей Апостолов и Наталья Кириллова.

Основной площадкой фестиваля станет Дом кино, но показы также будут проходить в Культурном центре «Царский» и кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все киносеансы свободный.

Полина Бабинцева