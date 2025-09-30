Осеннее зарыбление водоемов началось в Нижегородской области
Нижегородские ООО «Клевое место» и ООО «Компания Ливант» в сентябре выпустили в водоемы в общей сложности три тысячи мальков карпа и осетра. По данным областного минлесхоза, обе компании специализируются на пастбищном рыбоводстве.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В министерстве отметили, что осень является оптимальным временем время для зарыбления водоемов. Постепенное снижение температуры воды в это время, уход взрослых особей на глубину и спад активности хищников создают идеальные условия для адаптации и набора сил молодняком перед зимой.
В Нижегородской области сейчас работают 28 рыбоводных предприятий. Многие из которых уже приступили к зарыблению, добавили в минлесхозе.