Осеннее зарыбление водоемов началось в Нижегородской области

Нижегородские ООО «Клевое место» и ООО «Компания Ливант» в сентябре выпустили в водоемы в общей сложности три тысячи мальков карпа и осетра. По данным областного минлесхоза, обе компании специализируются на пастбищном рыбоводстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что осень является оптимальным временем время для зарыбления водоемов. Постепенное снижение температуры воды в это время, уход взрослых особей на глубину и спад активности хищников создают идеальные условия для адаптации и набора сил молодняком перед зимой.

В Нижегородской области сейчас работают 28 рыбоводных предприятий. Многие из которых уже приступили к зарыблению, добавили в минлесхозе.

Андрей Репин