В Дагестане разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

МВД Дагестана разыскивает 14-летнюю Тамару Раджабову, которая исчезла в Махачкале 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Девочка вышла из дома на улице Техническая около 15:30 и не вернулась.

На момент исчезновения подросток была одета в белый хиджаб, синий костюм и тёмную обувь. Поиски продолжаются уже месяц, но пока безрезультатно.

У сотрудников управления уголовного розыска есть записи с камер видеонаблюдения, где пропавшая девочка идет в сопровождении молодого человека. Полиция просит помочь установить личность и местонахождение этого мужчины, чтобы выйти на след школьницы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тамары Раджабовой или знает ее спутника, просят обращаться в дежурную часть по телефонам 99-42-24 или 7 928 287-30-40.

Тат Гаспарян