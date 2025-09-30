«СберУниверситет» объявил тему IX конференции «Больше чем обучение»
Эксперты будут говорить о том, что значит быть «человеком мыслящим» в эпоху ИИ
24 октября 2025 года состоится IX конференция «Больше чем обучение», одна из крупных конференций в области образования в России. Тема этого года — «Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека». Эксперты будут говорить о том, что значит быть «человеком мыслящим» в мире искусственного интеллекта.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Традиционно откроет конференцию и первую сессию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тема дискуссии — «Мышление и обучение в эпоху ИИ». Собеседниками Германа Грефа будут эксперт в сфере L&D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера «Как люди учатся» Ник Шеклтон-Джонс и психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус «СберУниверситета» станет площадкой трека «Развитие организаций», на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций.
В основном треке выступят ведущие эксперты и практики из разных сфер — бизнеса, науки, образования и культуры. В числе спикеров:
- Максим Поташев, математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры «Что? Где? Когда?»
- Эрнесто Инаркиев, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники
- Крейг Винг, футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера «Four Future Seasons» (№1 на Amazon)
- Лю Сюньюй, главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации
- Хэ Биньцюань, директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University
- Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера
Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнерстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов: Алевтина Черникова (МИСИС), Дмитрий Ливанов (МФТИ), Никита Анисимов (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и другие представители вузовского сообщества.
Третий трек «Непрерывное развитие» пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков («Школа 21»), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие.
В 2024 году конференция «Больше чем обучение» собрала более 1,1 тыс. очных участников и свыше 17 тыс. зрителей онлайн.