«СберУниверситет» объявил тему IX конференции «Больше чем обучение»

24 октября 2025 года состоится IX конференция «Больше чем обучение», одна из крупных конференций в области образования в России. Тема этого года — «Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека». Эксперты будут говорить о том, что значит быть «человеком мыслящим» в мире искусственного интеллекта.

Традиционно откроет конференцию и первую сессию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тема дискуссии — «Мышление и обучение в эпоху ИИ». Собеседниками Германа Грефа будут эксперт в сфере L&D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера «Как люди учатся» Ник Шеклтон-Джонс и психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.

В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус «СберУниверситета» станет площадкой трека «Развитие организаций», на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций.

В основном треке выступят ведущие эксперты и практики из разных сфер — бизнеса, науки, образования и культуры. В числе спикеров:

Максим Поташев , математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры «Что? Где? Когда?»

, математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Эрнесто Инаркиев , российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники

, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники Крейг Винг , футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера «Four Future Seasons» (№1 на Amazon)

, футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера «Four Future Seasons» (№1 на Amazon) Лю Сюньюй , главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации

, главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации Хэ Биньцюань , директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University

, директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера

Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнерстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов: Алевтина Черникова (МИСИС), Дмитрий Ливанов (МФТИ), Никита Анисимов (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и другие представители вузовского сообщества.

Третий трек «Непрерывное развитие» пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков («Школа 21»), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие.

В 2024 году конференция «Больше чем обучение» собрала более 1,1 тыс. очных участников и свыше 17 тыс. зрителей онлайн.