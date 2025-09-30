Разработчик ChatGPT получил в первом полугодии около $4,3 млрд выручки

По сведениям издания The Information, выручка разработчика ChatGPT, американской компании OpenAI, по итогам первой половины года составила около $4,3 млрд. Ссылаясь на финансовую отчетность, предоставленную акционерам, The Information сообщает, что это на 16% больше, чем за весь прошлый год.

Однако OpenAI заявила, что ее убытки за первое полугодие составили $2,5 млрд в основном из-за расходов на исследования и разработки, связанные с разработкой ИИ и поддержкой ChatGPT.

В отчете также говорится, что исследования и разработки обошлись OpenAI в $6,7 млрд в первой половине года. Объем свободных денежных средств у компании составляет сейчас около $17,5 млрд. Сообщается, что компания рассчитывает достичь годового целевого показателя выручки $13 млрд и целевого показателя расходов в размере $8,5 млрд.

OpenAI не комментирует эти сообщения.

Евгений Хвостик