Лукашенко назвал слова Зеленского в свой адрес полной чепухой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на заявления украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что они с президентом России Владимиром Путиным «старые деды», которые «шепчутся по углам». Господин Лукашенко назвал эти слова чепухой.

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная»,— отметил президент Белоруссии во время встречи с главами правительственных делегаций СНГ и Евразийского межправительственного совета (цитата по «БелТА»).

Во время Варшавского форума по вопросам безопасности Владимир Зеленский также отказался всерьез воспринимать предложения Белоруссии по мирному урегулированию по Украине. По словам господина Зеленского, белорусский коллега живет «в своем мире», и слушать его не имеет смысла.