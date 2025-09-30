Ставропольский край нарастил экспорт напитков в Китай в восемь раз

Экспорт напитков из Ставропольского края в Китай за восемь месяцев 2025 года вырос в восемь раз и достиг $100 тыс., сообщили в региональном Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, Поднебесная стала одним из ключевых направлений поставок: на ее долю приходится 16% всего аграрного экспорта края. Китай стабильно удерживает место в тройке крупнейших внешнеэкономических партнеров региона. Кроме напитков, туда растет экспорт мяса птицы, кондитерских изделий и другой продукции.

Министерство связывает положительную динамику с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого в крае начали работать две новые программы — по продвижению ставропольской продукции и по развитию инфраструктуры АПК. Они рассчитаны на пять лет и должны увеличить долю края на зарубежных рынках.

Станислав Маслаков