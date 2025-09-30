Ярославские спасатели отработали действия при атаке БПЛА

В Ярославской области прошли крупномасштабные учения по ликвидации последствий атак беспилотников на стратегические объекты. Цель — отработать действия экстренных служб в условиях реальных угроз. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Согласно сценарию, ранним утром «противник» нанес ракетный удар по стратегическому объекту, вызвав пожар железнодорожных цистерн и разрушения. В зону поражения попали до пяти человек, а площадь пожара составила 750 кв. метров.

Экстренные службы Ярославской области и объектовые службы быстро прибыли на место. Персонал объекта остановил производственный процесс и укрылся в защитном сооружении. Спасатели извлекли всех условных пострадавших и передали их бригадам скорой помощи.

Пожарные Ярославского гарнизона МЧС России работали над тушением пожара и охлаждением цистерн. В учениях участвовали 38 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС России, а также 20 специалистов и 9 автомобилей системы РСЧС, пожарный поезд.

«Данное учение стало важным этапом в повышении готовности региональных служб к реагированию на современные вызовы и обеспечению безопасности жителей Ярославской области», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Антон Голицын