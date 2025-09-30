В Верхней Салде завершили благоустройство парка имени Владислава Тетюхина

В Верхней Салде (Свердловская область) завершились работы по благоустройству парка имени Владислава Тетюхина, бывшего совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма», ученого и мецената, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник генеральному директору "ВСМПО-Ависма" Владиславу Тетюхину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Памятник генеральному директору "ВСМПО-Ависма" Владиславу Тетюхину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владислав Тетюхин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Инженер-металлург». Доктор технических наук. Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма». Под его руководством предприятие стало одним из ведущих мировых поставщиков титана, в том числе для зарубежных авиационных корпораций. После выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд руб. — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, знаком «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Почетный гражданин Верхней Салды, Нижнего Тагила и Свердловской области. Скончался в 2019 году.

Реализация работ по благоустройству парка имени Владислава Тетюхина началась в 2022 году и проходила в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В парке появились зоны отдыха и активного времяпровождения: скейт-парк, баскетбольная площадка, зона с тренажерами, а для детей младшего возраста установили качели, горки, песочницу и другое. Стоимость проекта составила 154,5 млн руб., из которых 117 млн руб. — средства областного и федерального бюджетов, еще 37,3 млн руб. — муниципалитета.

Более 30 млн руб. в реализацию проекта вложила «ВСМПО-Ависма». На эти средства корпорация подготовила проектно-сметную документацию для благоустройства парка и изготовила расположенный в нем монумент Владиславу Тетюхину. Он был открыт в июне прошлого года. Бронзовая скульптура высотой 3,6 м и весом 960 кг стоит на постаменте из трех плит общим весом в пять тонн. Автором монумента является член Союза художников России Игорь Линевич-Яворский.

Анастасия Реутова