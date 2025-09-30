Непейцевский дендропарк в Уфе благоустроят за 68 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы заключило с ООО «Уралагротехсервис» контракт на благоустройство Непейцевского дендропарка, сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона, она предложила исполнить контракт начальной ценой 69,7 млн руб. за 68,3 млн руб. Работы будут профинансированы из городского бюджета.

До конца 2026 года на территории дендропарка нужно благоустроить детскую и спортивную площадки и другие пространства. Кроме того, в обязанности подрядчика входит санитарная очистка лесного массива, замена бордюров, установка скамеек и урн, обустройство асфальтовых дорожек и элементов навигации. В дендропарке должно появиться наружное освещение, а рядом планируется размещение парковок.

ООО «Уралагротехсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 1998 года. Владелец — Расим Зарипов. В прошлом году выручка компании составила 476,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. В этом году предприятие заключило шесть госконтрактов на сумму 863,5 млн руб., в том числе с мэрией Уфы на благоустройство сквера возле правления Союза писателей Башкирии.

Майя Иванова