Томская область привлечет семь кредитных линий на 5,5 млрд рублей

Правительство Томской области объявило семь аукционов на предоставление возобновляемых кредитных линий. Общая сумма по всем контрактам составляет более 5,5 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 и 17 октября.

Администрация региона намерена привлечь четыре кредитные линии с лимитами 500 млн руб. и 1 млрд руб. для погашения долговых обязательств. Согласно конкурсной документации, средства будут привлечены со ставкой не выше 20% годовых.

По состоянию на начало сентября госдолг Томской области составлял 56,8 млрд руб., из них 39,8 млрд руб. — бюджетные кредиты, 15 млрд руб. — ценные бумаги, 2 млрд руб. — кредиты банков.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня 2025-го власти региона приняли законопроект о сокращении доходов областного бюджета на этот год. Согласно документу, объем доходов будет уменьшен на 403,7 млн руб. до 118,32 млрд руб. Одновременно расходы будут увеличены по сальдо на 3 млрд руб. до 125,72 млрд руб. В результате, дефицит бюджета Томской области составит 7,41 млрд руб. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года — 53,99 млрд руб.

