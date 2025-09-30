В Дагестан прибыла президент форума БРИКС Пурнима Ананд

Президент международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд прибыла в Махачкалу. Ее встретили министр культуры региона Зарема Бутаева и руководитель регионального МИД Марат Османов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Ананд пообщалась с местными СМИ и готовится к участию во всероссийском форуме «Устойчивое развитие горных территорий», который пройдет в Дагестане с 1 по 3 октября. В работе форума примут участие более 700 участников из Индии, Ирана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении и Пакистана. Основные темы мероприятия — внедрение инноваций в сельское хозяйство, развитие туризма и цифровизация горных населенных пунктов.

В программе форума более 20 событий — круглые столы, панельные дискуссии и выставки. Визит Пурнимы Ананд связан с ее интересом к развитию сельских и горных территорий, который возник на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Там она проявила особое внимание к дагестанскому стенду и сельхозтематике. Запланирована также встреча президента форума с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Пурнима Ананд — почетный президент Международной федерации индийско-российских молодежных клубов и работает над проектами духовно-нравственного воспитания молодежи, а также экологическими инициативами в рамках Global Go-Green Mission.

Станислав Маслаков