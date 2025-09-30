ООО «СтанкоМашСтрой» планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 250 млн руб. в первой декаде октября. Об этом сообщил Олег Абелев на вебинаре Cbonds, пишет Интерфакс. Ориентировочная дата размещения — 7 октября, но возможны незначительные сдвиги. Господин Абелев отметил, что компания давно следит за эмитентами, выходящими на долговой рынок.

Генеральный директор «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков сообщил, что компания рассматривает возможность выхода на IPO. «Облигации я рассматриваю как переходный этап. Просто ступень к выходу на IPO. Это основная цель — выйти на IPO»,— сказал он.

Производственные мощности «СтанкоМашСтроя» расположены в Пензенской области, с 2024 года компания зарегистрирована в Московской области. Привлеченные средства планируется направить на выкуп производственной площадки в Лыткарино. «Мы первую эмиссию, 250 млн., хотим получить, чтобы выкупить вторую часть цеха в Лыткарино Московской области. Мы уже давно около нее ходили. Первой части мы стали собственниками полтора года назад, сейчас доделываем ремонт. В конце года туда уже переезжаем со своими станками, ЧПУ-станками»,— добавил господин Кочетков.

Рейтинговое агентство АКРА в начале сентября присвоило ООО «СтанкоМашСтрой» кредитный рейтинг «BB(RU)» с прогнозом «стабильный». Выручка компании в 2024 году составила 1,578 млрд руб. против 1,166 млрд руб. годом ранее. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «СтанкоМашСтроя» серии 001Р на 1 млрд руб. в феврале 2022 года, но компания пока не выходила на публичный долговой рынок.

Никита Маркелов