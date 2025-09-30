Китай открывается талантам

Китай запускает «визу талантов» для молодых иностранных специалистов. Виза категории «К» будет доступна с 1 октября для профессионалов из сфер технологий и науки, сообщает Reuters. Среди требований к кандидатам — наличие степени бакалавра или выше от ведущих университетов мира в области математики или инженерии. Для подачи документов не нужны подтверждения от китайского работодателя или приглашающей стороны. Кроме того, успешным кандидатам сразу предложат льготные условия для ведения бизнеса в КНР.

Китай все активнее привлекает талантливую молодежь, соперничая в этом с США, заметил директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов: «По сути, это продолжение очень большой кампании, нацеленной именно на привлечение иностранцев. С разной степенью успешности такие программы работают в течение последних нескольких лет. Сейчас предлагается получить не только саму визу и высокую оплату в дальнейшем, но и быстро ее оформить, а также продлить прямо на территории Китая. В целом это привлекает профессионалов из-за границы, прежде всего, из крупнейших западных университетов и научно-исследовательских центров. Конечно, это не связано с противостоянием с США. Но Пекин не скрывает, что его задача — нарастить усилия по привлечению выдающихся специалистов в области, прежде всего, технологий, инжинирии, IT-технологий, микробиологии, фарминдустрии и так далее. Предыдущие кампании показали, что это очень хорошо работает. Приезжающие по таким визам получают действительно повышенную зарплату, плюс хороший социальный пакет и как минимум остаются в Китае на три-пять лет, а то и дольше. Под некоторые проекты создаются лаборатории, что также влечет дополнительное финансирование. Во многом КНР делает то, что когда-то организовали США много лет назад, привлекая специалистов.

Сейчас Китай выступает как всемирный "пылесос", буквально собирая по всем странам лучших технических специалистов».

Как отмечает Reuters, в требованиях китайского правительства пока нет четких критериев по возрасту и опыту работы потенциальных кандидатов на визу. Проблемой для иностранцев может стать низкий уровень владения английским языком на технологических предприятиях КНР, отмечают эксперты. Могут возникнуть и другие сложности, объяснил “Ъ FM” работающий в Пекине американский журналист Том Макгрегор: «Китай работал над этой программой долгие годы. До того, как принять окончательный вариант визовых требований, в правительстве было рассмотрено множество вариантов. Сейчас здесь уверены, что для такой кампании самое время. Руководство страны думает, что многие образованные люди будут уезжать из США, но я не считаю, что в настоящий момент это сработает. То есть вряд ли талантливые американцы решатся на переезд в КНР, потому что жизнь здесь не так проста, как воображают себе те, кто думают об эмиграции. Логика китайцев понятна: многие умные образованные люди уедут из США к ним, потому что терпеть не могут Трампа, но я готов разочаровать их. В Китае у таких мечтателей будет еще меньше политических свобод, чем в Америке».

Ослабление визовой политики на фоне торговой войны с США позволит Китаю позиционировать себя в мире более открыто, отмечает The New York Times. Однако эксперты сомневаются в том, что новая «программа талантов» заменит свой американский аналог. В частности, Пекину будет трудно переманить на свою сторону молодых образованных граждан Индии, с которой у Китая до сих пор напряженные отношения.

