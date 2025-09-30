Генпрокуроры 20 штатов США выступили против запрета препарата для прерывания беременности

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и ее коллеги из еще 19 штатов США опубликовали совместное заявление в ответ на, по их словам, «беспочвенную» и антинаучную инициативу министра здравоохранения страны Роберта Кеннеди-младшего. Тот на днях поручил проверить безопасность мифепристона — препарата, который используется по всему миру для прерывания беременности на ранних стадиях.

«Решение о пересмотре доступа к этому препарату было принято в ответ на письмо, не имеющее никаких научных обоснований, и игнорирует результаты многолетних исследований, доказывающих, что мифепристон безопасен и эффективен»,— говорится в совместном заявлении генпрокуроров. Как отмечает госпожа Джеймс, решение о приеме того или иного препарата должны принимать врачи, пациенты и их семьи, основываясь на «науке, а не политических программах». «Если доступ к мифепристону будет ограничен, мы примем меры, чтобы защитить его»,— заявили генпрокуроры.

Ранее ряд СМИ США сообщили, что Роберт Кеннеди-младший и комиссар Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Марти Макари направили письмо 22 генеральным прокурорам-республиканцам, в котором говорилось, что FDA проводит проверку противозачаточных таблеток. Подписанты сегодняшнего заявления являются представителями Демократической партии.

Кирилл Сарханянц