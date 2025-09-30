Популяция амурского тигра в ЕАО за несколько лет увеличилась с 2 до 18 особей

Популяция амурского тигра на территории Еврейской автономной области выросла до 16-18 особей, сообщил глава Минюста, председатель набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«Несколько лет назад было выпущено два тигренка. <...> И вот благодаря этому выпуску на сегодняшний день уже группировка амурского тигра на территории Еврейской автономной области составляет 16-18 особей»,— сказал он на конференции в Национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).

Амурский тигр (также известный как уссурийский, сибирский, алтайский, корейский, маньчжурский или северокитайский) — один из самых малочисленных подвидов тигров. В середине XIX века популяция вида была многочисленной и оценивалась примерно в тысячу особей, но к концу 30–40-х годов XX века он оказался на грани исчезновения: на территории СССР в то время насчитывалось не более 50 особей. Уже в 1947 году в СССР была запрещена охота на амурского тигра. Благодаря таким мерам популяция увеличилась до 80-100 особей.

2 июля господин Чуйченко заявлял, что Россия достигла цели по сохранению популяции амурского тигра, и угроза вымирания вида ликвидирована спустя 13 лет работы по его сохранению. Тогда же он представлял данные: в 2013 году численность популяции в России составляла около 430 особей, сейчас их уже 750.

Полина Мотызлевская