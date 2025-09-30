Путин обсудил с Хуснуллиным инфраструктуру в регионах

Президент России Владимир Путин провел встречу с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. Они обсудили нацпроект «Инфраструктура для жизни» и строительную отрасль, сообщили в пресс-службе Кремля.

Зампред правительства сообщил, что работы по «Инфраструктуре для жизни» проводят совместно с губернаторами регионов. Сейчас в экономике регионов задействован бюджет в 175 млн руб. Около 2,5 млн жителей получают пенсии и пособия. Зампред правительства рассказал президенту о продолжающихся работах по развитию новых территорий. План по строительству дорог там расписан на шесть лет вперед.

По нацпроекту за прошедший год в России открыли трассу «Дюртюли – Ачит», по ней ежедневно ездит около 7 тыс. машин. Продолжается строительство трассы «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, транспортного коридора «Север – Юг», Азовского кольца. Начали также прокладывать трассу в обход Мариуполя.

Господин Хуснуллин отметил, что в этом году в стране построили на 17% больше нежилой недвижимости. Благодаря этому в 2160 населенных пунктах на 30% улучшится качество жизни. Рынок жилой недвижимости поддержали программы льготной ипотеки, отметил он. Эта мера «недешево обходится для бюджета», однако помогает сохранить строительный комплекс.