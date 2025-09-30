В Оренбуржье закрыт мост через реку Каргалка из-за аварийного состояния

С 20:00 (MSK+2) 29 сентября прекращено движение транспортных средств по мосту через реку Каргалка. Расположен объект на 42-м километре автомобильной дороги Октябрьское — Комиссарово в Октябрьском районе. Об этом сообщает региональный минстрой.

В министерстве в качестве причины закрытия моста указывают «потерю несущей способности мостовых конструкций из-за движения тяжеловесного транспорта с многократным превышением установленных ограничений по максимальной массе». Также в ведомстве отмечают, что специалисты приступят к ремонтным работам в ближайшее время.

Альтернативный проезд возможен по федеральной автомобильной дороге Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и региональной дороге Майорское — Белоусовка.

Руфия Кутляева