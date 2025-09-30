В Ставрополе экс-адвокат обвиняется в мошенничестве на 61 млн рублей

В Ставрополе бывший адвокат и ее соучастник обвиняются в том, что в апреле 2024 года подделали свидетельства о праве собственности и незаконно зарегистрировали семь земельных участков на родственников и знакомых, которые не знали о преступных действиях. В результате их мошенничества ущерб администрации Предгорного муниципального округа превысил 61 млн руб., пишет пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Следствие СК России задержало обвиняемых, суд арестовал их. Им предъявлены обвинения по 7 эпизодам мошенничества по статье 159 УК РФ. Ведется сбор доказательств, расследование продолжается.

Ранее Дегтярева обвинялась в махинациях на 8,2 млн руб., обманув 18 человек с ноября 2018 по август 2022 года при продаже участков по фиктивной государственной программе.

Станислав Маслаков