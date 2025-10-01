В Татарстане на поддержку системы учета госсобственности выделят 12 млн рублей

На техническую поддержку единой информационной системы учета и управления государственным и муниципальным имуществом Татарстана (ЕИС «Имущество») выделят 12 млн руб. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет обеспечить бесперебойное функционирование системы, выполнение требований информационной безопасности, организацию первой и второй линий поддержки, а также автоматический мониторинг работы. Кроме того, предусмотрено консультирование пользователей, формирование базы знаний.

Система ЕИС «Имущество» была создана в 2022 году и предназначена для автоматизации процессов управления земельными участками, недвижимым и движимым имуществом, нематериальными активами, а также для оказания госуслуг в сфере земельных и имущественных отношений.

Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» — ИТ-компания в составе Минцифр Татарстана. Компания занимается автоматизацией и цифровизацией электронных сервисов Татарстана.

Анна Кайдалова