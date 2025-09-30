В Ставропольском крае отремонтировали больше 50 км региональных трасс

С начала 2025 года в Ставропольском крае отремонтировали более 50 км дорог регионального значения на 12 участках. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В числе самых протяженных отремонтированных участков оказались Светлоград — Благодарный — Буденновск, Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск, Пятигорск — Георгиевск. В рамках проведенных работ специалисты заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили элементы безопасности.

Еще на 10 участках трасс регионального значения ремонт продолжается. До конца года планируется привести в порядке 95 км дорог.

Мария Хоперская