Основательница стартапа Frank приговорена к семи годам тюрьмы за мошенничество

Основательница американского стартапа Frank Чарли Джевис приговорена судом к 85 месяцам тюремного заключения за мошенничество.

В 2016 году Джевис основала компанию Frank, предлагавшую студентам онлайн-платформу для упрощения процесса заполнения заявки на получение федеральной помощи. В ноябре 2019 года Джевис попала в рейтинг Forbes «30 до 30» — список самых выдающихся молодых предпринимателей по версии издания.

В 2021 году Frank был продан JPMorgan Chase за $175 млн, а предпринимательница стала управляющим директором JPMorgan по продуктам для студентов. Но уже в 2023 году банк подал иск к Джевис, обвинив ту в мошенничестве.

В иске отмечалось, что банк заплатил за стартап такую сумму, так как считал, что его клиентская база — 4,5 млн человек студенческого возраста. Но внутренняя проверка JPMorgan показала, что у Frank было не более 300 тыс. пользователей.

Как позднее выяснилось, Джевис обратилась за помощью к профессору математики Адаму Капельнеру, чтобы тот создал для нее «синтетические данные», среди которых были вымышленные анкеты студентов. Сам профессор не знал, зачем они были нужны Джевис. Затем вместе со своим «директором по развитию» Оливье Амаром она выкупила реальные адреса электронной почты, чтобы создать профили фиктивных клиентов стартапа. Банк потратил несколько месяцев на раскрытие аферы.

Джевис не признает свою вину и намерена подать апелляцию на решение суда. Оливье Амар ранее также был признан виновным в мошенничестве, ему приговор будет вынесен 20 октября.

Кирилл Сарханянц