Чехии не чужд популизм

В Чехии 3–4 октября состоятся парламентские выборы, по итогам которых во власть может вернуться миллиардер Андрей Бабиш, уже побывавший в кресле премьера в 2017–2021 годах. Основанная им партия «Акция недовольных граждан» (ANO) — фаворит предвыборной гонки. Бабиш никогда не был замечен в симпатиях к РФ, но занимает куда более сдержанную позицию по вопросу поддержки Украины, чем нынешние власти. Победа ANO может укрепить правоконсервативный альянс в ЕС.

После четырех лет в оппозиции в кресло премьер-министра может вернуться Андрей Бабиш. Опросы, проведенные институтом STEM и агентством Median, показывают: за возглавляемую им партию ANO готовы отдать голоса порядка 30% избирателей. Это может принести 68 мандатов в нижней палате парламента из 200.

Правительственную правоцентристскую коалицию «Вместе» (SPOLU), в которую входят Гражданская демократическая партия (ODS), Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-CSL) и партия TOP09, могут поддержать 19%. Либеральную центристскую партию «Старосты и независимые» (STAN) — 10% избирателей. Остальные силы набирают менее чем по 6% голосов, но их результаты будут крайне важны: по итогам голосования победителю придется договариваться о коалиции.

Андрей Бабиш, которому недавно исполнился 71 год, основал свою партию в 2011 году и позиционировал ее как антикоррупционную силу.

Через два года на парламентских выборах она получила 18,65% голосов и шесть министерских портфелей в коалиционном правительстве. Сам политик стал министром финансов. Разразившийся в стране правительственный кризис не помешал партии Бабиша занять первое место на выборах в 2017-м, а ему самому возглавить правительство. Его правление закончилось отставкой в 2021-м: в отношении Бабиша возбудили дело по обвинению в незаконном получении субсидий Евросоюза на строительство курортного центра «Гнездо аиста». Однако через два года суд оправдал экс-премьера.

Бабиш попытался вернуться в политику два года назад, баллотировавшись на пост президента, но уступил Петру Павелу. Сейчас лидер ANO бросил все силы на то, чтобы добиться победы. Он передал подчиненным оперативное управление бизнесом и колесил по стране под популистским предвыборным лозунгом «Выбери лучшую жизнь».

Политик обещал согражданам снижение цен и налогов, более высокие пенсии, поддержку бизнеса, более дешевые ипотечные кредиты, возвращение прежнего пенсионного возраста (65 лет вместо 67), а также борьбу с нелегалами и доступные энергоносители. Эти обещания находят отклик у значительной части чехов, недовольных высокой инфляцией, медленным экономическим ростом и политикой жесткой экономии, которую проводит нынешнее правительство.

Позиции политических соперников в Чехии сильно различаются по вопросам не только внутренней, но и внешней политики. В частности — помощи Украине и выстраивания отношений с Россией.

Восемь лет назад чешские СМИ писали, что Бабиш выступает за укрепление контактов с РФ. Однако именно при нем отношения Праги и Москвы сильно испортились.

В 2018 году в связи с «делом Скрипалей» Чехия в знак солидарности с Британией выслала трех российских дипломатов, РФ ответила тем же. Еще через два года в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, а потом Чехия обвинила сотрудников российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Между странами разразился дипломатический скандал, который повлек за собой высылку нескольких десятков дипломатов с каждой из сторон.

Нынешние власти с самого начала активно поддерживали Киев, премьер-министр Фиала одним из первых европейских лидеров посетил украинскую столицу весной 2022 года. Чехия поставляет стране боеприпасы и оружие, а также приняла свыше полумиллиона украинских беженцев. Позицию Бабиша местные СМИ называют «более нюансированной», а его самого — сторонником более прочешской, а не проевропейской политики.

Лидер ANO не выступает за прекращение помощи Киеву, но в то же время критикует чешские поставки Украине артиллерийских снарядов, считая их «выгодными лишь для торговцев оружием». В прошлом году Прага снабдила Киев 1,5 млн снарядов, в нынешнем году поставки продолжаются.

Политик также не критикует ни левопопулистское движение Stacilo! («Хватит!»), ни ультраправое SPD («Свобода и прямая демократия»), с которыми может в случае победы на выборах сформировать коалицию.

Обе эти политические силы требуют выхода Праги из ЕС и НАТО, а также выступают за налаживание отношений с Москвой.

Портал Denik N сообщил, что группа чешских аналитиков из Online Risk Labs пожаловалась в Еврокомиссию на контент 286 аккаунтов в соцсети TikTok, которые «активно распространяли пророссийские нарративы», а также продвигали популистов из «Хватит!» и «Свобода и прямая демократия».

Сам Бабиш, хотя и поддерживает членство Чехии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, отказывается «слепо следовать» их указаниям. Он также призывает «не верить в иллюзии о поражении России и сделать ставку на договоренности с ней».

Прага может «развернуться на Восток», «присоединиться к Будапешту и Братиславе», отклоняясь от курса, проводимого Евросоюзом, «укрепляя авторитарное правительство» и «ставя под угрозу демократические порядки», пишут чешские издания. Многие жители готовы с этим смириться в обмен на улучшение экономической ситуации в стране. Они уверены, что партия Бабиша, который в свое время возглавлял Минфин, «будет больше учитывать интересы простых людей», сообщает портал Seznam Zpravy.

Впрочем, есть важный фактор, который нельзя не принимать во внимание: в Чехии председатель правительства назначается президентом. И не исключено, что одним из условий назначения Бабиша на пост премьера Петр Павел может сделать сохранение поставок вооружения Украины — пусть и в меньшем объеме, чем раньше.

Ксения Жарова