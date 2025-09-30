Великолепная пятерка: AK&M подтвердило высший рейтинг нефинансовой отчетности «Ростелекома»

Рейтинговое агентство AK&M в пятый раз присвоило «Ростелекому» высший уровень раскрытия нефинансовой информации в публичных отчетах организации — RESG 1. В соответствии с методикой агентства отчет «Ростелекома» об устойчивом развитии за 2024 год получил 94,6 балла.



В нефинансовом отчете за 2024 год «Ростелеком» подробно освещает свою роль в цифровой трансформации страны, преодолении цифрового неравенства, реализации социальных и экологических инициатив, а также поддержке сотрудников компании. В документе представлены обширные статистические данные и подробно описаны проекты по развитию современных цифровых решений, поддержке регионов, развитию человеческого капитала и сохранению природных ресурсов, включая создание цифровых решений для предотвращения лесных пожаров. В отчете также появился отдельный раздел, посвященный вкладу в реализацию национальных целей развития Российской Федерации. Компания системно реализует крупные национальные проекты, сочетая вклад в устойчивое развитие общества и окружающей среды с повышением инвестиционной привлекательности. Эксперты агентства AK&M отмечают высокое качество раскрытия информации, регулярное совершенствование системы отчетности, а также структуру отчета, которая способствует удобству его изучения.

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»:

«Высокий рейтинг AK&M — важное признание работы компании, подтверждающее приверженность “Ростелекома” прозрачности и ответственности в сфере ESG*. Мы последовательно внедряем подход ESG, учитывая экономические, экологические и социальные цели при принятии решений и в ключевых бизнес-процессах. Это, в свою очередь, позволяет нам развивать цифровые технологии и инновационные решения, направленные на улучшение качества жизни и охрану окружающей среды, что полностью соответствует нашим стратегическим целям и национальным приоритетам. Высокий уровень раскрытия информации дает возможность нашим партнерам и обществу объективно оценить вклад “Ростелекома” в создание устойчивого будущего».

С полным текстом отчета «Ростелекома» об устойчивом развитии за 2024 год можно ознакомиться на сайте компании по ссылке: https://www.company.rt.ru/social/report/.

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается агентством AK&M с 2020 года по специальной методике. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах, а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Высший уровень присваивается компаниям, которые набрали от 85 до 106,4 баллов. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

*ESG — Environmental (окружающая среда), Social (социальная ответственность) Governance (управление) — комплекс аспектов деятельности компании, выходящих за рамки традиционного финансового анализа и включающий экологические и социальные аспекты, а также качество управления.

