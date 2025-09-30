Норматив стоимости жилья в Ставропольском крае вырос на 5% за год

В Ставропольском крае средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2025 года составила 97,8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в тот же период 2024 года, когда эта стоимость была зафиксирована на уровне 93,1 тыс. руб. При этом по сравнению с III кварталом 2025 года цена снизилась на 2% с 99,5 тыс. руб. Такие данные указаны в приказе Минстроя России №563/пр от 22 сентября 2025 года, который устанавливает среднюю рыночную стоимость жилья по регионам РФ на IV квартал 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост стоимости объясняется общим повышением цен на рынке жилья, несмотря на сезонное снижение в текущем квартале. Средняя цена на квадратный метр по региону остается ниже среднероссийской, которая составляет 113,7 тыс. руб. При этом самые высокие показатели в IV квартале 2025 года зафиксированы в Чукотском автономном округе — 265 тыс. руб., Москве — 199 тыс. руб., и Ямало-Ненецком автономном округе — 184 тыс. руб. Самая низкая стоимость жилья заявлена для Кабардино-Балкарии (55,6 тыс. руб.) и Ингушетии (58,7 тыс. руб.).

Применение нормативов средней рыночной стоимости квадратного метра актуально для расчета социальных выплат на жилье по льготным программам, а также для закупок жилья для переселения из аварийного фонда.

Станислав Маслаков