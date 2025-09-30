Норматив стоимости жилья в Ставропольском крае вырос на 5% за год
В Ставропольском крае средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2025 года составила 97,8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в тот же период 2024 года, когда эта стоимость была зафиксирована на уровне 93,1 тыс. руб. При этом по сравнению с III кварталом 2025 года цена снизилась на 2% с 99,5 тыс. руб. Такие данные указаны в приказе Минстроя России №563/пр от 22 сентября 2025 года, который устанавливает среднюю рыночную стоимость жилья по регионам РФ на IV квартал 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Рост стоимости объясняется общим повышением цен на рынке жилья, несмотря на сезонное снижение в текущем квартале. Средняя цена на квадратный метр по региону остается ниже среднероссийской, которая составляет 113,7 тыс. руб. При этом самые высокие показатели в IV квартале 2025 года зафиксированы в Чукотском автономном округе — 265 тыс. руб., Москве — 199 тыс. руб., и Ямало-Ненецком автономном округе — 184 тыс. руб. Самая низкая стоимость жилья заявлена для Кабардино-Балкарии (55,6 тыс. руб.) и Ингушетии (58,7 тыс. руб.).
Применение нормативов средней рыночной стоимости квадратного метра актуально для расчета социальных выплат на жилье по льготным программам, а также для закупок жилья для переселения из аварийного фонда.