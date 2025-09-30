Столтенберг предлагал Зеленскому «финский вариант» окончания боевых действий

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить территории в обмен на прекращение конфликта с Россией. Об этом он рассказал в своих мемуарах «В мою смену», которые поступили в продажу 29 сентября в Осло, сообщает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Господин Столтенберг в качестве решения конфликта представлял так называемый финский вариант, когда Финляндия согласилась пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения с Советским Союзом. По словам бывшего генсека НАТО, если поначалу любые упоминания о «финском варианте» категорически отвергались в Киеве, то со временем эта позиция изменилась при условии, что безопасность Украины будет гарантирована членством в альянсе.

Господин Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимал пост генерального секретаря НАТО с 2014 по 2024 год.

Андрей Келекеев