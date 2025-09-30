Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Министр туризма Самарской области возглавит региональное минэкономразвития

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рекомендовал регионального министра туризма Екатерину Матвееву на пост главы минэкономразвития. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве во вторник, 30 сентября.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также стало известно о том, что Павел Финк, заместитель председателя правительства, будет курировать макроэкономику в регионе. Кроме того, Наталья Родимова возглавит департамент информационной политики администрации губернатора, в котором работала ранее. А региональный медиахолдинг ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство», которым до этого она руководила, возглавит Георгий Драгилев . В числе прочего Ульяна Макеева покинет пост руководителя управления пресс-службы губернатора, и эта должность останется вакантной до назначения нового сотрудника.

Георгий Портнов