Гендиректором Pandora впервые назначена женщина

Гендиректором ювелирной компании Pandora назначена Берта де Паблос-Барбье. Она стала первой женщиной на этом посту, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берта де Паблос-Барбье

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Берта де Паблос-Барбье

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

56-летняя Берта де Паблос-Барбье работала в компании директором по маркетингу. Она вступит в новую должность в марте 2026 года и сменит 60-летнего Александра Лачика, который уходит на пенсию.

По данным агентства, Pandora «годами работала над улучшением гендерного баланса», но не добилась значительных успехов. Она поставила своей целью увеличить долю женщин на руководящих должностях к 2030 году. Утверждается, что преобладание мужчин в руководстве компании «не отвечало запросам клиентской базы». Сейчас половина из восьми членов совета директоров Pandora — женщины.

Берта де Паблос-Барбье пришла в Pandora в 2024 году. До этого она возглавляла Moet & Chandon, а также занимала руководящие посты в компаниях Mars и Lacoste.