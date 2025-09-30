Все на борт

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что взять с собой в самолет, чтобы обеспечить себе комфортный перелет и быть готовым ко всему в путешествии.

Пользователи соцсетей обсуждают, что брать с собой в салон самолета. Вопрос стал очень актуальным по двум причинам. Во-первых, все больше людей умудряются летать вообще без багажа, к этому подталкивают тарифы авиакомпаний. Во-вторых, проблема потерянных или отставших чемоданов обострилась в период массовых переносов рейсов. Чтобы не остаться ни с чем и постараться качественно расслабиться до и во время перелета, путешественники сверяются на форумах.

Один из участников Reddit, собрав сотни комментариев, составил базовый список содержимого ручной клади: документы, телефон, набор туалетных принадлежностей и лекарства (включая мини-версию аптечки для первой помощи), теплая вещь (куртка или кардиган), бутылка для воды, которую можно наполнить после всех проверок, подушка для самолета, ручки и записная книжка. Здесь есть фокус, который многие упускают, — повседневную сумку можно положить в сумку побольше и в нее отправить дополнительные вещи. После некоторых дискуссий там оказались солнцезащитные очки, сборник головоломок, теплая шапка и дождевик.

В русскоязычных блогах тему затронула, например, Кристина Фарберова — основательница сервиса Openface. После потерянного в Китае чемодана она куда серьезнее отнеслась к проблеме. Список необходимого пополнился запасным комплектом белья, портативным вентилятором, компрессионными чулками. Как эксперт по уходу за кожей Кристина собрала целый набор масок, мистов и кремов в дорогу. А еще для поездок придумали массу дополнительных товаров: всевозможные гамаки для ног, которые крепятся к впереди стоящему креслу, надувные подушки для ног для той же задачи. Обычные подушки обрели эффект памяти, а маски для сна теперь непременно шелковые. Чек-лист для сборов где-нибудь в заметках, кстати, очень выручает, особенно когда мчаться в аэропорт нужно через пару часов после многочасовых встреч.

Яна Лубнина