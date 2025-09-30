Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За неделю жители Прикамья заплатили налогов более 500 млн рублей

С начала массовых уведомлений о необходимости заплатить налоги жители Пермского края заплатили более 0,5 млрд руб. Как сообщает УФНС по Пермскому краю, рассылка уведомлений, преимущественно в электронном виде, началась 18 сентября. Она будет проходить поэтапно и закончится в октябре этого месяца. Речь идет о начислении налогов на имущество, землю и транспорт, а также НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами. В последнем случае речь идет о налогах с процентов по банковским вкладам, выигрышам в казино, а также налогов по прогрессивной ставке свыше 5 млн руб. Налоги начисляются за 2024 год. Оплатить их необходимо до 1 декабря текущего года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

