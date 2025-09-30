Мирный житель подорвался на мине в Белгородской области

Мужчина наступил на взрывное устройство в селе Глотово Грайворонского района. У него множественные осколочные ранения и перелом стопы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавший сам обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения мужчину перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Господин Гладков предупредил о том, что после обстрелов и сбросов взрывчатки с БПЛА на земле могут оставаться неразорвавшиеся части боеприпасов. Губернатор призвал граждан внимательно смотреть по сторонам и под ноги.