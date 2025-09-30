Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Германия уже давно косвенно вовлечена в конфликт России и Украины. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ о том, что Германия «не находится в состоянии войны, но больше и не в состоянии мира».

«Мы обратили внимание. Но для нас является очевидным тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Здесь никаких новаций мы не усматриваем»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

В августе Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он утверждал, что ему каждый день докладывают об атаках на инфраструктуру страны со стороны РФ, а также о попытках повлиять на общественное мнение ФРГ.

Лусине Баласян