В Челябинске врача будут судить за смерть пациента при выводе из запоя

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего врача, обвиняемого в использовании сильнодействующих препаратов без лицензии, что привело к смерти человека. По версии следствия, он работал в составе организованной преступной группы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следователи установили, что 15 января этого года врач оказал 47-летнему жителю деревни Касарги Сосновского района медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». За 10 тыс. руб. он ввел ему внутривенно сильнодействующие вещества, заведомо зная, что такую процедуру на дому могут выполнять только бригады скорой медицинской помощи. Вскоре после этого состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

По данным следствия, с 1 июня 2022-го по 4 апреля 2025 года врач действовал в составе организованной преступной группы численностью не менее 14 человек. Он незаконно приобретал, хранил и перевозил для сбыта сильнодействующие вещества, чтобы проводить процедуры по лечению алкогольной и наркотической интоксикации.

В отношении врача возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой) и ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Челябинска.

Расследование уголовного дела в отношении соучастников обвиняемого продолжается.

Ольга Воробьева