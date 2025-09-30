В Ульяновской области арестованы участники давнего разбойного нападения

В Ульяновской области арестованы двое активных участников преступной группировки «Центр-КАМАЗ», обвиняемых в разбойном нападении на 76-летнюю пенсионерку (ч. 1 ст.162 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), сообщило во вторник СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021 году неустановленные лица проникли в частный дом в селе Большие Поселки Карсунского района, избили проживающую там пенсионерку и под угрозой физической расправы похитили 72 тысячи рублей. Тогда преступники так и не были найдены. Однако в сентябре 2025 года поступили оперативно-разыскные материалы регионального УМВД о причастности к совершенному преступлению активных участников преступной группировки «Центр Камаз». Следователями-криминалистами СК России при участии сотрудников полиции и силовой поддержке бойцов Росгвардии двое фигурантов задержаны, проведенные следственные действия подтвердили их причастность к преступлению.

По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в феврале СУ СКР сообщало о задержании 26 участников ульяновской ОПГ «Центр-КАМАЗ», обвиняемых в создании и участии в экстремистской организации (ст. 281.1, ст. 282.2 УК). В июне был задержан один из лидеров группировки. В июле были арестованы еще трое участников группировки, обвиняемых в покушении на убийство предпринимателя с целью истребования долга.

Андрей Васильев, Ульяновск