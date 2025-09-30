Европа продолжает выбирать милитаристский настрой вместо того, чтобы путем диалога искать гарантии безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы ЕС создать «стену дронов» на восточном фланге Европы.

«Мы видим, что они продолжают вот такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога»,— сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что российские власти «слышат разные голоса из европейских столиц».

Проект «стены дронов» — инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Проект предполагает развертывание автоматизированных систем защиты от беспилотников вдоль границы с Россией. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит «срочные меры» по созданию «стены дронов».

Лусине Баласян