Организаторов нижегородского центра реабилитации осудили за похищение людей

В Нижегородской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении организаторов центра реабилитации, обвиненных в похищении людей по ст. 126 УК РФ. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По фабуле дела, экс-директор под видом наркологического центра в поселке Большое Козино с соучастниками за деньги похищали нарко- и алкозависимых граждан и незаконно удерживали в доме против их воли. На окнах были решетки, двери запирались на замок, территория была огорожена высоким забором.

Под предлогом лечения от зависимости потерпевших их родственники ежемесячно платили организаторам центра. Пострадавшими оказались 15 жителей Нижегородской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга.

Деятельность реабилитационного центра сотрудники правоохранительных органов пресекли в ноябре 2023 года. Подсудимым назначили от шести до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший директор центра отправился в зону СВО, его уголовное преследование приостановлено.

Владимир Зубарев