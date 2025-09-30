Девелоперу «Унистрой» выдали разрешение на строительство жилья в микрорайоне ДКЖ

Казанский девелопер «Унистрой» получил разрешение на строительство I очереди жилого комплекса на ул. Барамзиной, 62, в Перми. Об этом свидетельствует Единая информационная система жилищного строительства. Территорию 2,2 га в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) «Унистрой» в конце 2024 года приобрел у столичного застройщика «Кортрос». Изначально разрешительная документация на возведение жилья по ул. Барамзиной была выдана в мае 2025 года, но недавно — 3 сентября — срок ее действия продлили.

Комплекс по ул. Барамзиной носит наименование «Уникум», I очередь строительства будет включать в себя многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой. 26-этажная новостройка рассчитана на 468 квартир. Площадь всех жилых помещений объекта составит 19,8 тыс. кв. м, нежилых — 2,8 тыс. кв. м. Паркинг новостройки запроектирован на 102 места, еще 28 машино-мест появится на придомовой территории и 18 — вне территории комплекса.

В ноябре 2024 года стало известно, что ГК «Кортрос» продала «Унистрою» 2,2 га земли в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Т. Барамзиной. Казанский девелопер получил контроль над компанией «Кортроса» ООО СЗ «Строй регион холдинг», являвшейся владельцем участка. По данным сервиса Kartoteka.ru, сейчас учредителем этой организации является компания холдинга «Джи-групп» ООО «Джи-инвестиции», в который входит «Унистрой». В казанской группе поясняли, что концепцией запланировано возвести на приобретенном участке жилье общей площадью около 60 тыс. кв. м.